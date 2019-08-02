Трамп ввел новые санкции против России за использование химического оружия

Распоряжение Трампа предписывает министру финансов в консультации с госсекретарем предпринять действия "для введения санкций, описанных в законе" о химическом оружии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

В частности, речь идет о "препятствовании процессу предоставления займов, финансовой или технической помощи этой стране международными финансовыми учреждениями".

Кроме этого, указ президента предусматривает "запрет банкам Соединенных Штатов предоставлять какие-либо займы или предоставлять какие-либо кредиты правительству этой страны, за исключением займов или кредитов, предназначенных для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров или продуктов".

В документе также говорится, что он касается положения закона о химоружии, которое предоставляет исполнительной власти выбор ограничений, которые могут быть наложены на страну, нарушившую данный акт.

Как отмечает газета Politico, Трамп, не желая обострять отношения с российским президентом Владимиром Путиным, оттягивал введение новых санкций. Госдепартамент и Министерство финансов подготовили пакет санкций еще в конце мая и с тех пор ждали соответствующего распоряжения президента.

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Как сообщалось, первый раунд санкций в связи с покушением на Скрипалей был введен в прошлом году, в соответствии с принятым в США в 1991 году законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение.

Тот же закон требует, чтобы президент ввел второй раунд санкций, если он не может установить, что соответствующее государство прекратило применение химоружия. Американской разведке не удалось определить это в отношении России, которая продолжает отрицать свою причастность.

Сергей Скрипаль в прошлом служил в российской военной разведке и одновременно работал на британские спецслужбы. Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в марте 2018 года с признаками отравления нервнопаралитическим веществом. Обоим удалось выжить.

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