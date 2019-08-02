Американские лоббисты отчитались за работу в интересах Зеленского

Согласно документам, представленным в Министерство Юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар на сумму $60 тыс. и возмещение расходов на $9,37 тыс., передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Владимира Зеленского категорически отрицали существование такого контракта.

Как пишет издание, оказалось, что контракт таки существовал. Соглашение под регистрационным номером 6661 подписали 3 апреля Signal Group Consulting, LLC и "Владимир Зеленский - Слуга Народа", при посредничестве Маркуса Коэна". Маркус Коэн указал свой адрес: Киев, Большая Васильковская, 72 Торговый центр "Олимпийский", 2 этаж. Цель соглашения: поднять "имидж" "Владимира Зеленского - Слуги Народа".

При этом в пункте 3 соглашения указано, что Маркус Коэн имеет законные полномочия действовать от имени "Владимира Зеленского - Слуги Народа".

21 мая контракт официально был закрыт.

Согласно договору, деятельность Signal Group Consulting, LLC включала организацию программы общественных связей и связей с правительством, представление иностранного клиента американским медиа, организацию медиа интервью, встреч с представителями мозговых центров и экспертами, предоставление стратегических консультаций по медиа США и правительственным отношениям.

Начиная с 3 апреля, лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами.

Судя по описанию услуг, Вашингтон посещала делегация представителей Владимира Зеленского. Ни ее состав, ни даты визита прямо не указаны. По данным источников "Радио Свобода" в предвыборном штабе кандидата, компания Signal Group организовывала встречи для главы штаба и лидера партии "Слуга народа" Ивана Баканова и экономического советника Олега Дубины.

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В приложении к отчету подробно описываются все услуги Signal Group для Владимира Зеленского. Так, начиная с 3 апреля, лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным Департаментом, мозговыми центрами с целью достичь договоренности о встрече.

Судя по описанию активностей, украинская делегация прибыла в Вашингтон 16 апреля или днем ​​ранее. Signal Group сообщает о проведенных встречах в Институте Катона, Государственном Департаменте, CSIS, Центр Карнеги, офисе когресмена Брэндона Бойла, бывшего сенатора Норма Колмана, Совете по национальной безопасности.

Также сообщается о "встрече/экскурсии" в Белом Доме 17 апреля. В тот же день Команда Зеленского опубликовала заявление, отрицая связи с лоббистами.

Также Signal Group контактировала с медиа организациями CNN и Washington Post, но сообщений об интервью нет.

Американские лоббисты также отчитались о других расходах по контракту, учитывая ужин в одном из вашингтонских ресторанов на сумму $1,9 тыс. 16 апреля и расходы на такси и лимузин.

В целом, за организацию двухдневного визита украинской делегации в Вашингтон и консультативные услуги в апреле-мае 2019 года, Signal Group получила от Маркуса Коэна оплату за свою работу плюс возмещение расходов на общую сумму $69,37 тыс.

В Офисе Зеленского отказались ответить на вопросы "Голоса Америки".

В апреле, комментируя сообщение о привлечении лоббистов в США, "Команда Зеленского" не только отрицала привлечения "лоббистских компаний или агентств", но и подчеркивала, что в отличие от представителей старых политических сил не ведет "подковерных договоренностей".

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