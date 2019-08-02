"Укрзализныця" планирует реализовать проект по экспедированию зерновых уже в 2019 году

Об этом в интервью ЦТС рассказал директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, передает БизнесЦензор.

"На сегодняшний день пока что мы собираем информацию и считаем эффективность этого процесса. А также находимся на этапе подготовки документов для рассмотрения правлением и набсоветом. И, честно сказать, в случае поддержки в промышленном масштабе, я бы рассматривал этот проект уже на следующий сезон, поскольку он требует определенного рода организационных и операционных усилий", - рассказал Рязанцев.

В этом году "Укрзализныця", по словам Рязанцева, планирует реализовать пилотный проект. Руководство госкомпании считает, что таким образом сможет увеличить валютную выручку и доход.

"В первую очередь, это увеличение валютной выручки, во вторую - увеличение валютных доходов. Это то, чего на сегодня очень сильно не хватает для привлечения иностранных заимствований под инвестиции в инфраструктуру. Рынок зерна на сегодня наиболее понятный и доступный. Но это не значит, что мы не будем смотреть в какую-то другую сторону. Мы всегда говорили, мы хотели экспортный тариф получать в иностранной валюте. Некоторое время мы эту идею проталкивали, и она осталась нереализованной. Но, тем не менее, мы продолжаем идти по этому пути. Кроме того, увеличение пропорции нерегулируемых непосредственно государством услуг или деятельности позитивно для нас с точки зрения оценки нас иностранными кредиторами. На сегодня доход от так называемой дополнительной деятельности составляет 10-12% от общего объема выручки", - отметил Рязанцев.

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