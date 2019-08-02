Минрегион готовит законопроект для легализации рынка аренды жилья

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Сегодня в Европе примерно 60-70% всего жилого фонда – арендное жилье. При этом в Украине этот процент официально не превышает 5-10%. То есть 90% рынка арендного жилья находится в тени. И эту ситуацию нужно менять. Мы хотим законодательно урегулировать этот вопрос, создать четкие и справедливые правила на этом рынке", – сказал чиновник.

По мнению заместителя министра, эффективное внедрение этого рынка может повлиять на снижение арендной платы, будет способствовать привлечению новых инвестиций, стимулировать развитие жилищного строительства и отрасли в целом.

"В итоге стоимость такого жилья по сравнению с рыночной может быть на 30% и более дешевле для социально незащищенных групп населения и работников социальной сферы", – отметил Парцхаладзе.

По словам чиновника, в законопроекте рассматривается возможность внедрения муниципального арендного жилья, заказчиками которого являются местные власти и которое может предоставляться молодым семьям, работникам социальной и бюджетной сферы (врачам, учителям и т.д.), другим молодым специалистам.

Также планируется предусмотреть арендное жилье, которое будет находиться на балансе центральных органов государственной власти, в том числе, ведомств, и предоставляться их сотрудникам на работе или службы.

Кроме того, планируется, что будет коммерческое арендное жилье, которые будут строить частные компании и сдавать в аренду.

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