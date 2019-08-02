Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ превысили 87 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности банков Украины сократился на 2,54 млрд грн (на 0,7%) – до 341,71 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – сократился на 0,18 млрд грн (на 0,7%) – до 26,06 млрд грн, тогда как физлиц возрос – на 0,06 млрд грн (на 0,7%) до 9,49 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ уменьшился на 1,77 млрд грн (на 0,2%) – до 801,64 млрд грн.

Как сообщалось, портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 1 августа возрос на 12,65 млрд грн (на 17,2%) – до нового рекордного значения в 86,41 млрд грн.

Перед этим Министерство финансов во вторник, 30 июля, разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму в 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5-летние бумаги.

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