БизнесЦензор

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02.08.19 13:50

Великобритания сменит посла в Украине

Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф в завершает свою каденцию.

гоф,джудит

Как передает БизнесЦензор, об этом дипломат сообщила на своей странице в сети Twitter

"Спасибо Украина, за 4 ярких года! Я много научилась, и имела честь познакомиться и сотрудничать со многими впечатляющими людьми. Я особенно благодарна своей удивительной команде. Мне очень грустно уезжать, но это не прощание ... до встречи!", – написала Гоф.

Как сообщалось, в мае посол США Мари Йованович оставила должность в Украине. Временным поверенным вместо нее был назначен Вильям Тейлор.

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