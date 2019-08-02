Минагрополитики утвердило требования к качеству меда

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпотребслужбы Украины сообщает БизнесЦензор.

Приказ о требованиях к меду вступает в силу через 6 месяцев со дня его официального опубликования.

Требования распространяются на маркировку меда для обеспечения надлежащей осведомленности потребителей и предотвращения введения потребителя в заблуждение.

В частности, приказ дает ряд определений таким понятиям как: цветочный или нектарный мед, мед для кондитерских изделий, мед падевый цветочный (нектарный), мед полифлорный цветочный (нектарный), падевый мед, прессованный мед, сотовый мед, центрифужный мед и тому подобное.

Согласно утвержденным требованиям, мед должен соответствовать определенным характеристикам и критериям состава. В частности, мед должен состоять из углеводов, преимущественно из фруктозы и глюкозы, а также других веществ, таких как органические кислоты, энзимы (ферменты), пыльцевые зерна попадают в процессе переработки пчелами нектара (пади) на мед.

Цвет меда - от прозрачного (бесцветного), белого, светло-желтого до темно-коричневого, жидкой, вязкой, очень вязкой или плотной консистенции. Допускается кристаллизация меда - от мелкозернистой до крупнозернистой.

Вкус меда - сладкий, нежный, приятный, терпкий, раздражает слизистую оболочку ротовой полости, без посторонних привкусов. Аромат - специфический, приятный, слабый, сильный, нежный, без посторонних запахов.

"Вкус и аромат могут изменятся, но эти показатели должны быть обусловлены растительным происхождением зависимости от вида растения", - говорится в сообщении

К меду, который маркируется словом "мед", запрещено добавлять другие пищевые ингредиенты, пищевые добавки или любые другие добавки. Пыльцевые зерна, присущие в меде не считаются ингредиентом.

Мед не должен содержать посторонних органических и неорганических веществ, не относящихся к его составу, привкусов или запахов, иметь признаки брожения, иметь искусственно измененную кислотность или быть нагретым таким образом, чтобы натуральные энзимы были разрушены или в значительной степени деактивированы.

По происхождению мед разделяют на нектарный (цветочный) и падевый мед; по способу производства - на сотовый мед, соты в меду, слитый мед, центрифужный мед, прессованный мед. По содержанию пыльцевых зерен мед разделяют на мед падевый цветочный (нектарный) и мед полифлорный цветочный (нектарный).

Отдельно прописаны требования к меду для кондитерских изделий. Также отмечается, что маркировка меда должна содержать информацию о стране происхождения, в которой он собран.