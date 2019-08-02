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02.08.19 13:00

Украина в июле закачала 2,3 миллиарда кубометров газа

Украина в июле 2019 года закачала в подземные хранилища (ПХГ) 2,306 млрд куб. м природного газа, что является максимальным месячным объемом за последние четыре года.

газохранилище

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно оперативным данным АО "Укртрансгаз", по состоянию на 31 июля 2019 года запасы достигли 15,85 млрд куб. м, что на 3 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату прошлого года (12,84 млрд куб. м).

Сохранение таких темпов закачки позволяют стране достигнуть поставленной цели - войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ свыше 20 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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