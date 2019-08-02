Зеленский объяснил наличие заявления Богдана об отставке

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Это произошло во время разговора с представителями СМИ в Одессе в рамках рабочей поездки Зеленского.

"Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", - заявил Зеленский.

Он уточнил, что на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Богдана. Также президент отметил, что при необходимости может показать обществу заявления на увольнения от членов его команды.

Как сообщал БизнесЦензор, 1 августа "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Богдан написал заявление об отставке.

Также информацию подтвердили источники 24 канала, изданий Новое время и Украинская правда.

Позже "Интерфакс-Украина" отменило новость об отставке Богдана.