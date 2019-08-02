"Укрзализныця" закупит дизтопливо по переговорной процедуре из-за блокирования торгов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Компания закупит партию горючего с применением переговорной процедуры, как исключительную процедуру закупки для предотвращения чрезвычайных последствий", - сообщает Кравцов.

"К такому экстраординарному выходу из искусственно созданной кризисной ситуации "Укрзализныця" вынуждена прибегать из-за блокирования закупки дизельного топлива в АМКУ", - добавил Кравцов.

По его данным, все тендеры "Укрзализныци" на закупку дизтоплива заблокированы.

"Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы. Сразу скажу - на это не пойдем. И манипуляции и угрозы на нас не действуют", - заявил Кравцов.

Компания напоминает, что в конце мая этого года объявила 8 очередных тендеров на закупку дизельного топлива общим объемом 100 тысяч тонн. Раскрытие тендерных предложений состоялось 23 июля.

25 июля "Укрзализныця" провела оценку предложений участников по 6 процедурах и всех участников допустила к дальнейшим аукционам, которые должны состояться 31 июля. Но накануне аукционов тендеры были остановлены из-за жалоб.