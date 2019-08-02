Услугами центров обслуживания "Черниговгаза" воспользовались 180 тысяч клиентов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Черниговгаза" сообщает БизнесЦензор.

Около 146 тыс, или 81% контактов с клиентами осуществлено в новых модернизированных помещениях. Более 41 тыс приемов - в областном центре.

Более трети потребителей обращались в компанию за разъяснениями по лицевому счету. Вторая по популярности услуга - подача заявления на смену владельца - 7,5% клиентов. Около 7,4% потребителей интересовал вопрос ремонта, замены или подключения/отключения газовых приборов, 7% - установки, поверки, опломбирования или ремонта газовых счетчиков. Заявления на выдачу техусловий и согласование проектно-технической документации подали около 7% посетителей, на изменение количества прописанных лиц - 5%.

С июля 2016 года "Черниговгаз" начал обустраивать места приема потребителей по стандарту "открытого пространства". Первый современный центр открылся в Чернигове. Сейчас подобные офисы функционируют уже в 7 районах области, охватывая качественным сервисом 73% клиентов газовой компании.

По сравнению с прошлым годом перечень услуг в сервисных центрах "Черниговгаза" увеличился на 30%. На сегодняшний день их посетителям доступны 42 разных вида. Кроме консультаций по расчетам, физические и юридические лица в одном помещении имеют возможность решить все вопросы технического характера. Кроме того, получить счет и провести оплату услуги на месте.

"Раньше, чтобы получить некоторые услуги, потребители должны были обратиться к специалистам по крайней мере в трех разных отделах. Теперь основной точкой контакта с нашими клиентами является современный центр обслуживания, - поинформировал начальник Управления клиентского сервиса "Черниговгаза" Дмитрий Лахтионов. - Наша главная цель - ориентация на клиента, а это - минимизация очередей и оперативное решение всех газовых вопросов. Поэтому, в помощь нашим клиентам мы планируем и в дальнейшем расширять сеть центров обслуживания".

В ближайшее время АО "Черниговгаз" планирует открыть модернизированные офисы в Носовке и Репках, а до конца года - в Борзне и Мене. После этого получать услуги газовой компании в новом формате смогут почти 300 тыс или 83% клиентов. Кроме того, в планах "Черниговгаза" до конца года запустить пилотный проект "Мобильный ЦОК", который откроет жителям отдаленных населенных пунктов Черниговщины доступ ко всем сервисам компании.

Благодаря онлайн-сервису Личный кабинет на сайте 104.ua, свыше 94 тыс потребителей "Черниговгаза" большую часть вопросов решают дистанционно. А это - передача показаний счетчиков газа, проверка баланса лицевого счета и контроль истории платежей, получение онлайн-консультаций и т. п. Расширение сети клиентских сервисов, таких как - чат бот 7104ua в Viber, мобильных приложений 104Mobile для Android и 104MobileLight для пользователей Apple, также способствуют уменьшению нагрузки на центры обслуживания клиентов.