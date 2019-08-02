Польша отменила налоги для молодых работников для остановки трудовой миграции

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Налог уменьшился для молодых работников с 18% до нуля. Отмечается, что такое решение ранее приняло польское правительство, чтобы остановить выезд граждан из страны. Ожидается, что такое решение позволит увеличить доходы около двух миллионов граждан.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надеется, что это "предотвратит дальнейшие потери, обескровливанию населения, что особенно больно для нации, общества, когда речь идет о молодом поколении".

Моравецкий добавил, что с момента вступления Польши в Европейский союз в 2004 году из страны выехали около полутора миллиона поляков - это почти население Варшавы. По другим данным, страну покинули около двух миллионов граждан Польши.

Недавний опрос Национального банка Польши показал, что около 15% польских эмигрантов готовы вернуться домой. Особенно это касается тех, кто живет в Великобритании, где есть перспектива жесткого Brexit.