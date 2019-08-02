БизнесЦензор

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02.08.19 08:48

Оператор "Северного потока-2" обещает не останавливать строительство

Оператор строящегося газопровода "Северный поток - 2" намерен завершить его прокладку, несмотря на угрозу санкций со стороны США.

поток,северный

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Более тысячи компаний из 25 государств ориентированы на доведение проекта до конца, говорится в заявлении Nord Stream 2 AG.

Днем ранее Комитет Сената США по международным отношениям принял законопроект о введении санкций в отношении компаний и физических лиц, участвующих в строительстве "Северного потока - 2". Документ отражает обеспокоенность некоторых американских законодателей влиянием России в Европе. Оператор газопровода проводит оценку документа, отметили в Nord Stream 2 AG.

В апреле Совет Евросоюза утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, тем самым распространяя европейские нормы на "Северный поток - 2". Изменения подразумевают четыре основных требования. В частности, запрет на то, чтобы транспортировкой газа занималась та же компания, которая "голубое топливо" добывает и продает. Nord Stream 2 AG этому требованию не соответствует. Второе требование - доступ третьих компаний к "Северному потоку-2". Кроме того, конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать германский регулятор, и газопровод должен будет работать прозрачно, в частности в вопросе безопасности поставок.

Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

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