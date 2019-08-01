Суд оставил приостановленным действие тарифов "Укрэнерго" для компаний Коломойского

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Ранее действие обоих постановлений было приостановлено для обеспечения иска АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ), который требовал отменить их. По ходатайству "Укрэнерго" суд изменил меры обеспечения иска таким образом, что действие тарифов остается приостановленным лишь для компаний, которые присоединились к указанному иску. Это АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Днепроазот", АО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", АО "Покровский горно-обогатительный комбинат" и АО "Запорожский завод ферросплавов".

Для этих предприятий тарифы, утвержденные постановлениями НКРЭКУ №954 и №955, остаются приостановленными и продолжает действовать старый тариф (57,4 грн/МВт∙ч), утвержденный постановлением НКРЭКУ от 12 декабря 2018 года №1905.

Для остальных участников рынка в июле 2019 года действуют тарифы, установленные постановлениями НКРЭКУ от 7 июня 2019 года №954 и №955 (347,14 грн/МВт и 8,9 грн/МВт-час соответственно).

Ходатайство "Укрэнерго" базировалось на том, что из-за блокирования судом тарифов в июле 2019 года компания не может выполнять свои функции в модели нового рынка электроэнергии, определенных законом Украины "О рынке электрической энергии". В частности, у предприятия отсутствовали средства на покупку электроэнергии для технологических потерь в сетях и компенсации затрат на покупку электроэнергии ВИЭ по "зеленому" тарифу. Блокировка тарифа "Укрэнерго" только за июль может привести к дефициту финансирования компании в размере 2,4 млрд грн. Судебные слушания по рассмотрению дела по иску Никопольского завода ферросплавов об отмене постановлений НКРЭКУ запланированы на сентябрь 2019 года.

Как сообщалось ранее, из-за временного прекращения в судебном порядке действия тарифов в июле 2019 года "Укрэнерго" выставляло счета по договорам на свои услуги по старому тарифу, который действовал до 1 июля 2019 года - 574 грн за МВт-час. В то же время в счетах появилась новая графа "Рекомендовано к оплате", в которой счет выставляется по новым тарифам: 347,43 грн/МВт-ч - за услуги по передаче и 8,90 грн/МВт-ч - за услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления.

Сейчас участники рынка оплачивают услуги "Укрэнерго" неравномерно и по разным тарифам: по старому или заказным, а многие не платят ничего вообще.

Дополнительные деньги, поступившие в "Укрэнерго" по рекомендованным компанией к уплате тарифу, расходуются по приоритетам, которые компания наметила сразу после блокировки новых тарифов судом: на покупку электроэнергии для покрытия технологических потерь в сетях и на выплаты Гарантированному покупателю для компенсации затрат на покупку электроэнергии из ВИЭ по "зеленому" тарифу. Компенсация для ВИЭ - специальная обязанность, возложенная на "Укрэнерго", в соответствии с действующим законодательством.

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