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01.08.19 20:49

НБУ запустил новый сайт с адаптивным дизайном и улучшенной структурой. ВИДЕО

Национальный банк Украины запустил обновленный сайт.

нбу

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в Twitter, передает БизнесЦензор.

Новая версия сайта регулятора ориентирована на пользователя, она получила более простую структуру и улучшенную навигацию.

Сайт доступен на украинском и английском языках.

При разработке нового сайта НБУ учитывались последние тенденции в дизайне, включая адаптивность для пользователей различных устройств. При этом предусмотрены различные режимы отображения для людей с проблемами зрения (темный режим, увеличенный размер шрифта). Также доступен поиск по всему сайту.

На сайте доступны перечни банков и финансовых организаций, база нормативных актов регулятора, а также база данных публикаций, отчетов и обзоров.

Работы над новой версией сайта еще продолжаются, и в будущем посетителям станут доступны новые возможности.

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