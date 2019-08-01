Фонд гарантирования намерен взыскать с владельцев банков-банкротов 80 миллиардов

Об этом в интервью УНИАН заявила новый директор-распорядитель фонда Светлана Рекрут, передает БизнесЦензор.

"На сегодня сумма предъявленных требований превышает 80 млрд грн, но пока ни одного решения суда в нашу пользу, нет", - сказала Рекрут, отметив, что фонд продолжит судиться на территории Украины и в иностранных юрисдикциях.

Также Рекрут сообщила, что с этой целью фонд предложит новому парламенту предусмотреть в законодательстве механизм досудебного урегулирования долга.

"То есть или мы идем в суд и забираем все имущество, или бывший владелец использует инструмент погашения долга, сохраняя имущество и остатки репутации", - пояснила Рекрут.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценил последствия пережитого банковского кризиса для государства, крупных вкладчиков и бизнеса в 190-200 млрд грн. С марта 2015 года в Украине действуют изменения в законодательство, которые предусматривают взыскание недостачи активов обанкротившегося банка для погашения требований его кредиторов из бывших владельцах и связанных лиц, виновных в доведении банка до банкротства.

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