Нацкомиссия пообещала поискать пути для снижения цен на электроэнергию для промышленности

Об этом сообщает пресс-служба регулятора по итогам встречи уполномоченных Нацкомиссии с представителями "Никопольского ферросплавного завода", "Запорожского ферросплавного завода", "Днепроспецстали", "Днепровского металлургического завода", "Покровского ГОКа", "Марганецкого ГОКа", "Днепроазота" и других промышленных потребителей, передает БизнесЦензор.

"Один из вариантов решения, который сегодня прорабатывается, – это внесение изменений в действующее положение о возложении специальных обязанностей на рынке электрической энергии", – сказано в сообщении.

По итогам встречи было принято направить соответствующее предложение в Кабмин.

"Регулятор обращается к промышленным предприятиям-потребителей электрической энергии отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, и приглашает к конструктивному диалогу", – подчеркивают в НКРЭКУ.

В комиссии отметили, что ранее уже предложили правительству внести изменения в постановление №483 от 5 июня, которым утверждено Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

Согласно тексту письма, внедрение предложений НКРЭКУ позволит снизить конечную цены на электрическую энергию для потребителей путем снижения тарифа НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии более, чем вдвое.

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Как сообщалось, 27 июня Окружной админсуд Киева по иску связанного с Игорем Коломойским АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

12 июля НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019 года – до 312,14 грн за МВт/ч.

Из-за рещения суда в июле "Укрэнерго" работает по тарифу, установленному без учета запуска новой модели рынка электроэнергии, который не покрывает затраты "Укрэнерго" на выполнение своих функций в новом рынке электроэнергии. В частности отсутствуют средства на покупку услуг генерирующих компаний для балансировки энергосистемы и компенсации расходов ГП "Гарантированный покупатель" на покупку электроэнергии ВИЭ по "зеленому" тарифу".

22 июля АО "Никопольский завод ферросплавов" вновь обратилось с иском относительно решения Нацкомиссии с целью отменить новое постановление. Однако в этот раз Окружной админсуд Киева отказал в обеспечении иска путем приостановки действия новых тарифов.

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