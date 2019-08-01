БизнесЦензор

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01.08.19 18:04

Официальный курс гривни перешел к снижению

Национальный банк установил на пятницу, 2 августа, курс гривни на уровне 25,3499 грн/$, снизив его на 33 копейки после двухнедельного укрепления.

гривня

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 8 копеек, опустившись до 27,98 грн за евро.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 25,39 грн/$ с 25,115 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,38-25,40 грн/$.

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Как сообщалось, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Национальному банку целесообразно увеличить покупку валюты на межбанке для сдерживания укрепления курса гривни.

В свою очередь в НБУ заявили, что Национальный банк в среду, 31 июля, купил на межбанковском валютном рынке около $170 млн, с начала июля – более $1 млрд, однако не намерен препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни.

Накануне доллар на межбанке впервые за три года упал ниже отметки 25 грн/$.

С начала года курс гривни укрепился почти на 10%, в том числе за последнюю декаду – почти на 4%.

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