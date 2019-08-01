Продажи новых авто в июле выросли на 14%

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Renault, которых было зарегистрировано 1203 штуки. Относительно июля 2018 года реализация новых авто этой марки в Украине выросла на 66%.

Второй результат и 44-процентный рост продемонстрировала японская марка Toyota – 1039 новых авто.

На третьем месте Skoda, в активе которой 687 регистраций новых машин и 37% роста к показателю годичной давности.

Свои первые номера в прошедшем месяце получили 595 легковых автомобилей марки KIA – и это четвертый результат месяца. По сравнению с июлем 2018 года спрос на KIA вырос на 36%.

Замыкает пятерку лидеров NISSAN – 488 авто (+5%).

Также в топ-10 рейтинга июля вошли: Hyundai – 468 штук (+4%); Volkswagen – 338 (-22%); Suzuki – 259 (-1%); BMW – 236 (+11%); Mazda – 233 (0%).

Бестселлером месяца на украинском рынке стал автомобиль KIA Sportage. Эту модель выбрали 479 покупателей.

Всего с начала года украинский автопарк пополнили 46,3 тыс. новых легковых авто, что на 0,3% больше чем за первые семь месяцев прошлого года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram