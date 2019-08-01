Рост внутреннего рынка металлопроката возобновится в 2020 году, – гендиректор "Метинвеста"

Об этом генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков заявил в интервью GMK Center, передает БизнесЦензор.

Глава компании уточнил, что, по данным группы, объем потребления металлопроката на внутреннем рынке за 5 месяцев 2019 года остался на уровне 2018 года.

"Поэтому я бы сказал, что на рынке наблюдается определенная стагнация. В 2020 году мы рассчитываем на незначительный рост рынка (на уровне 3%) – в первую очередь за счет строительства инженерных сооружений и нежилой недвижимости. Мы считаем, что бизнес в Украине продолжает переориентацию поставок на рынки стран Запада, в которых действуют повышенные стандарты качества продукции. А это требует от отечественного производителя модернизации действующих и ввода новых производственных мощностей", – отметил Рыженков.

Гендиректор добавил, что в 2020 году группа ожидает, что основу роста составит потребление в строительном секторе: инженерные сооружения и нежилые здания.

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"При этом совершенствование законодательства в области реновации жилья должно способствовать потреблению проката строительного назначения и проката с покрытием. Отдельно стоит отметить ввод в эксплуатацию объектов альтернативной энергетики в 2018-2019 годах, которая, как я думаю, продолжит свой рост", – сказал глава "Метинвеста".

"Что касается железнодорожной инфраструктуры, безусловно, она нуждается в обновлении. Но, к нашему большому сожалению, выделяется катастрофически мало денежных средств на поддержание железной дороги, не говоря уже о строительстве новых участков. Положительным сигналом в этой отрасли можно считать запуск проектов электрификации железной дороги в направлении портов. Не менее остро стоит вопрос по обновлению грузового и пассажирского вагонного парка. Мы надеемся, что данные вопросы будут учтены в планах на будущие периоды и простимулируют внутреннее потребление металлопроката", – добавил Рыженков.

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