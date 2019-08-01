20% потребителей газа на Винниччине используют интернет-сервис "Личный кабинет"

Как сообщает пресс-служба компании, преимущества использования этого онлайн-сервиса, который функционирует с ноября 2015 года, уже оценили 86 тысяч потребителей региона, передает БизнесЦензор.

В целом в Украине этим сервисом пользуется более 2,3 млн человек. Его популярность в области также постоянно растет.

По данным компании, ежемесячно количество пользователей "Личного кабинета" в Винницкой области увеличивается на 1-3 тыс. Таким образом, они значительно экономят свое время, ведь им не приходится стоять в очередях или специально ехать в сервисный центр.

В компании подчеркивают, что "Личный кабинет" – это доступный и наиболее информативный инструмент онлайн-коммуникации клиентов с компанией, с высоким уровнем защиты персональных данных.

"Это современный и надежный сервис для наших клиентов. Пользователи "Личного кабинета" имеют открытый доступ к информации по своему лицевому счету. Передаваемые через "Личный кабинет" данные или уплаченные за газ средства значительно быстрее поступают адресату и отражаются в клиентской базе компании", – говорит начальник управления клиентского сервиса Алла Гнатюк.

Читайте также: В Винницкой области обследовали за год 7700 километров газопроводов

В компании напоминают, что с помощью "Личного кабинета" в любое удобное время и из удобного места потребитель может узнать стоимость газа, передать показания счетчика, посмотреть состояние лицевого счета, распечатать квитанцию за потребленный газ, заплатить за газ онлайн, контролировать состояние своих расчетов и потребления.

Зарегистрироваться в "Личном кабинете" на сайте 104.ua можно самостоятельно, со своего компьютера, или воспользоваться помощью специалистов "Винницагаза". В Центрах обслуживания клиентов компании есть специально отведенные для этого уголки "тонкий клиент", оборудованные компьютерной техникой, с доступом к сети "Интернет".

При необходимости практическую помощь в регистрации предоставляют менеджеры Центров обслуживания и операторы Контакт-центра по тел. 067-01-10-104, (0432) 509-104.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram