Евросоюз отказался финансировать строительство "широкой" колеи из России в Австрию

Об этом сообщает Радио Польша со ссылкой на письмо Еврокомиссии в адрес австрийских властей, передает БизнесЦензор.

Правительство Австрии пыталось включить этот проект в трансевропейскую транспортную сеть, однако получило отрицательный ответ.

Проектом предлагается строительство широкой железнодорожной колеи из России через Украину и Словакию в Австрию. Против финансирования проекта выступала Польша.

Как сообщалось, акционеры совместного предприятия Breitspur Planungsgesellschaft, созданного с участием России, Украины, Словакии и Австрии для строительств железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм из РФ к Братиславе и Вене, анонсировали начало предварительного проектирования дороги в начале 2018 года.

Кроме того, Deloitte разработал бизнес-план и бизнес модель проекта, оценив его реализацию в 6,5 млрд евро.

Проект планировалось реализовать совместно с железнодорожными администрациями и транспортными ведомствами Австрии, Словакии и Украины. Он предполагает создание нового евразийского транспортного коридора путем продления ширококолейной железной дороги от Кошице (Словакия) до Братиславы с выходом на Вену и создания в районе Вены-Братиславы международного логистического центра.

Идея строительства широкой колеи Кошице-Вена принадлежит РЖД. Российская компания впервые предложила ее еще в 2006 году. В 2009 году ж/д компании России, Украины, Словакии и Австрии создали совместное предприятие Breitspu Planungsgesellschaft mbH. Изначально строительство оценивалось в 4,7 млрд евро

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