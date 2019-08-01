Бюджет с начала года недополучил 14 миллиардов доходов, – Верланов

Об этом во время брифинга заявил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Перевыполнение по семи месяцам относительно Государственной налоговой службы составляет 5 млрд грн. В Государственной таможенной службе есть вопрос. Недовыполнение составило около 19 млрд грн. Если считать по системе ГФС (Государственной фискальной службы), то минус за семь месяцев составляет 14 млрд грн", - сказал Верланов.

Как сообщалось, по данным Минфина, доходы государственного бюджета в первом полугодии 2019 года составили 506,8 млрд грн, что на 12,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, но на 4,3% меньше росписи на этот период.

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