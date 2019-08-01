Цены на автогаз в крупных сетях АЗС упали до 12 гривен за литр

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".
Так, в пределах 6-16 копеек за литр снизили цены станции группы "Приват".
WOG опустил цены на 5 копеек – до 12,41 грн/л.
В сетях Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", Glusco, Marshal, "Автотранс", KLO, UPG, "Надежда", "Род-Ник", Marshal и "Укргаздобыча" газ подешевел на 8-24 коп./л.
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Оптовые цены автогаза с начала месяца опустились на 21%, до 17 900 грн за тонну на условиях самовывоза с ГНС.
Одной из причин резкого снижения оптовых цен эксперты указывают скопившийся на рынке профицит ресурса. За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тыс. тонн сжиженного газа, что на 18% превышает объем импорта за такой же период июля 2018 года.
Таким образом, поставки СУГ на рынок в июле могут достигнуть рекордных 180–185 тыс. тонн, что вместе с высокими переходящими остатками прошлых месяцев создает большой профицит ресурса на рынке.