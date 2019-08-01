Глава Фонда гарантирования оценила потери государства от банковского кризиса в 50 миллиардов

Об этом директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут заявила в интервью УНИАН, передает БизнесЦензор.

"90 миллиардов Фонд оплатил вкладчикам. Фактически всю сумму мы одолжили у государства, и сегодня вернули только 30 млрд грн плюс более 10 млрд грн процентов. То есть, остается еще 50 млрд грн. Когда мы закончим ликвидацию банков – примерно через год – сможем назвать окончательную стоимость кризиса для государства. Думаю, это будет половина от потраченной на выплаты суммы – около 40-50 млрд", – сообщила Рекрут.

Глава Фонда добавила, что окончательная сумма также зависит от того, насколько быстро и эффективно будет продвигаться работа по взысканию убытков с акционеров и менеджмента ликвидируемых банков.

Рекрут добавила, что потери крупных вкладчиков-физлиц в ликвидируемых банках составят около 35 млрд грн, а бизнеса – более 100 млрд грн.

"Сегодня требования четвертой очереди – вкладчиков "200 плюс" – 38 млрд. Из этой суммы погашено менее 3 миллиардов. То есть, убытки более 35 млрд грн. Когда мы закончим ликвидацию всех банков, эта сумма сократится, но не существенно. Седьмой очереди – бизнеса – нам удалось погасить 12,5 млрд из 115 млрд. То есть, убытки – более 100 млрд грн", – уточнила Рекрут.

"Если сложить все эти показатели, получается, что кризис обошелся государству, крупным вкладчикам и бизнесу примерно в 190-200 миллиардов", – добавила глава Фонда.

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Как сообщалось, 17 июля Административный совет Фонда гарантирования вкладов назначил директором-распорядителем Фонда Светлану Рекрут, которая до этого занимала должность заместителя директора-распорядителя Фонда.

Также Административный совет удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 18 июля Константина Ворушилина с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования.

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