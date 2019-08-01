Глава Фонда гарантирования оценила остатки активов обанкротившихся банков в 8 миллиардов

Об этом директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут заявила в интервью УНИАН, передает БизнесЦензор.

"Существенных поступлений от продажи активов не предвидится – мы оцениваем потенциальный денежный поток в 6-8 млрд грн. Уже практически ничего продавать. Потенциально эту сумму может повысить принятие Кодекса о банкротстве. Но только на несколько базисных пунктов. Чуда уже не случится", – заявила Рекрут.

По словам главы Фонда, если не начало года под его управления было 88 банков в стадии ликвидации, то на сегодня 17 ликвидированы и исключены из государственного реестра, в 18 банках проданы все активы, и остается только ликвидировать эти финучреждения юрлица. К концу года 44 банка будут полностью удалены из реестра, а к началу 2021 года в Фонда останется около 10 банков.

"Активов для индивидуальной продажи почти не осталось – только для продажи пулами. В ближайшие шесть-двенадцать месяцев их объем будет резко сокращаться, так же как и количество банков", – сообщила Рекрут.

Глава Фонда уточнила, что в целом от неплатежеспособных банков удалось получить более 49 млрд грн, из которых 19,5 млрд грн или 40% – от продажи активов, остальные средства – от управления этими активами.

"При среднем объема активов в управлении Фонда на уровне 500 млрд грн сегодня можно говорить о средней конверсии восемь процентов. В конце мы надеемся выйти на цифру около десяти", – уточнила Рекрут.

"Продажа актива по 2-4% стоимости – это мировая практика. Украина по показателю конверсии находится в тренде, примерно на уровне стран с подобной экономикой", – считает глава Фонда.

Читайте также: Фонд гарантирования увеличил выплаты вкладчикам банка Жвании и Мартыненко

Как сообщалось, 17 июля Административный совет Фонда гарантирования вкладов назначил директором-распорядителем Фонда Светлану Рекрут, которая до этого занимала должность заместителя директора-распорядителя Фонда.

Также Административный совет удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 18 июля Константина Ворушилина с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram