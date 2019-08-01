Аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток на 41%. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

В июле 2019 года авиаперевозками воспользовались 243,0 тыс. пассажиров, что на 25,8% больше, чем в июле 2018 года (193,1 тыс. пассажиров).

Количество осуществленных рейсов – 1 933, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 604).

В целом, в январе-июле пассажиропоток вырос на 41,2% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года (844,5 тыс. пассажиров) и достиг отметки в 1 192,7 тыс. пассажиров.

Количество рейсов возросло на 24,4%, с 8 484 до 10 551.

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