БизнесЦензор

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01.08.19 20:27

Фирма жены нардепа Микитася получила 2 миллиарда на демонтаж объекта "Укрытие" на ЧАЭС

ГСП "Чернобыльская АЭС" Госагентства по управлению зоной отчуждения 29 июля по результатам тендера заказало ООО "СК "Укрстроймонтаж" демонтаж конструкций старого объекта "Укрытие" над блоком №4 за 2,08 млрд грн.

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Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2023 года "СК "Укрстроймонтаж" должна выполнить демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие", которые находятся над блоком №4 под надвинутой него в ноябре 2016 года аркой Нового безопасного конфайнмента (НБК), в части "раннего" демонтажа.

Как отмечает издание, поскольку проектирование заказывают вместе с работами "под ключ", итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, не позволяет сравнить цены строительных материалов и оборудования с рыночными.

Гарантийный срок качества работ составляет год, а эксплуатации объекта – 10 лет.

Цена сделки на 19% ниже ожидаемой стоимости закупки в 2,55 млрд грн.

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Владелицей "СК "Укрстроймонтаж" является супруга народного депутата, президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья. Ранее ее директором был теперь уже бывший помощник нардепа Микитася Андрей Якусевич.

Брат последнего – Сергей Якусевич сейчас занимает должность заместителя председателя правления "Укрбуда". Он также был совладельцем ООО "Мегаполисстрой", где другим совладельцем выступал Анатолий Войцеховский, которого правоохранители обвиняют в самозахвате участков и незаконном строительстве.

Всего с 2011 года победитель получил подрядов преимущественно у "ЧАЭС" и ГП "НАЭК "Энергоатом" на 3,65 млрд грн.

Единственным конкурентом победителя тендера было ООО "ЮТЕМ-Инжиниринг" Андрея Стального, Юрия Маковея, Владислава Багирова, Руслана Свинцицкого, Павла Цырульникова и Сергея Лазаренко. Эта фирма совместно с корпорацией "Укртрансбуд" являются соучредителями ООО "Строительная Компания "Адамант" из состава корпорации "Укрбуд", деятельность которой контролирует Микитась.

Сейчас корпорацию "Уктрансбуд" не допустили к аукциону из-за недостатков в документах, а ООО "Менеджмент Энерго" – из-за отсутствия каких-либо файлов в тендерном предложении.

Госаудитслужба по результатам мониторинга закупки заявила, что заказчик должен отклонить обе допущенные фирмы за неполноту приложений к аналогичным договорам. Заказчик это опроверг.

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