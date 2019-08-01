Фирма жены нардепа Микитася получила 2 миллиарда на демонтаж объекта "Укрытие" на ЧАЭС

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2023 года "СК "Укрстроймонтаж" должна выполнить демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие", которые находятся над блоком №4 под надвинутой него в ноябре 2016 года аркой Нового безопасного конфайнмента (НБК), в части "раннего" демонтажа.

Как отмечает издание, поскольку проектирование заказывают вместе с работами "под ключ", итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, не позволяет сравнить цены строительных материалов и оборудования с рыночными.

Гарантийный срок качества работ составляет год, а эксплуатации объекта – 10 лет.

Цена сделки на 19% ниже ожидаемой стоимости закупки в 2,55 млрд грн.

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Владелицей "СК "Укрстроймонтаж" является супруга народного депутата, президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья. Ранее ее директором был теперь уже бывший помощник нардепа Микитася Андрей Якусевич.

Брат последнего – Сергей Якусевич сейчас занимает должность заместителя председателя правления "Укрбуда". Он также был совладельцем ООО "Мегаполисстрой", где другим совладельцем выступал Анатолий Войцеховский, которого правоохранители обвиняют в самозахвате участков и незаконном строительстве.

Всего с 2011 года победитель получил подрядов преимущественно у "ЧАЭС" и ГП "НАЭК "Энергоатом" на 3,65 млрд грн.

Единственным конкурентом победителя тендера было ООО "ЮТЕМ-Инжиниринг" Андрея Стального, Юрия Маковея, Владислава Багирова, Руслана Свинцицкого, Павла Цырульникова и Сергея Лазаренко. Эта фирма совместно с корпорацией "Укртрансбуд" являются соучредителями ООО "Строительная Компания "Адамант" из состава корпорации "Укрбуд", деятельность которой контролирует Микитась.

Сейчас корпорацию "Уктрансбуд" не допустили к аукциону из-за недостатков в документах, а ООО "Менеджмент Энерго" – из-за отсутствия каких-либо файлов в тендерном предложении.

Госаудитслужба по результатам мониторинга закупки заявила, что заказчик должен отклонить обе допущенные фирмы за неполноту приложений к аналогичным договорам. Заказчик это опроверг.

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