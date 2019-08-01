"Укрэксимбанк" увеличил чистую прибыль на 27%

Согласно данным отчетности банка, его чистые процентные доходы в январе-июне 2019 года снизились на 10,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 1 млрд грн, тогда как комиссионные доходы выросли на 13,7% – до 530,91 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Активы банка с начала 2019 года сократились на 6,2% – до 151,66 млрд грн, кредиты клиентам уменьшились на 7,5% – до 67,01 млрд грн.

Обязательства банка с начала текущего года уменьшились на 6,3% – до 143,58 млрд грн.

Уставный капитал банка в первом полугодии сохранился на уровне 38,73 млрд грн, а совокупный собственный капитал сократился на 4,3% – до 8,08 млрд грн.

Как сообщалось, прибыль "Укрэксимбанка" в 2018 году составила 958 млн грн, увеличившись на 22%.

"Укрэксимбанк", единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (232,8 млрд грн) банк занимал 3 место среди 77 действовавших в стране банков.

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