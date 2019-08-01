Антимонопольный комитет перенес рассмотрение дела о монополии заводов Фирташа (обновлено)

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рассмотрение данного вопроса откладывается на следующую неделю, следующий четверг", – сказал глава Комитета.

Терентьев добавил, что ответчик к этой дате должен подготовить все необходимые, по его мнению, материалы относительно экономического обоснования проблематики принудительного разделения активов.

В начале рассмотрения комитетом данного вопроса представители Ostchem, консолидирующей активы азотной химии Group DF группы, заявили о ранее поданном ходатайстве о переносе рассмотрения дела в связи с необходимостью предоставления комитету экспертного заключения относительно принудительного разделения. Однако ходатайство было отклонено.

В ходе рассмотрения вопроса АМКУ представил ранее презентованные данные относительно злоупотребления монопольным положением на рынке первичной реализации минеральных азотных удобрений в 2014-2017 годах входящими в Ostchem ПАО "Азот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ЧАО "Ривнеазот" и ООО "НФ Трейдинг Украина".

В свою очередь представители Ostchem высказали возражения по ряду тезисов и утверждений комитета. В частности, представители группы не согласились с предоставленным комитетом определением "рынок первичной реализации азотных минеральных удобрений", заявили о сужении товарных рамок, неучете в ходе расследования доли контрабандных удобрений из Российской Федерации.

Это, по мнению представителей группы, привело к некорректному определению доли Ostchem на рынке минеральных азотных удобрений.

Комментируя продажу газа внутри группы, в Ostchem заявили, что она осуществлялась по цене первоначальной закупки ресурса в долларовом эквиваленте.

После проведения обсуждений комитет удалился на совещание, по итогам которого и было объявлено решение о переносе рассмотрения дела.

Как сообщалось, 1 августа АМКУ начал рассмотрение дела о злоупотреблении монопольным положением ПАО "Азот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ЧАО "Ривнеазот", ООО "НФ Трейдинг Украина" на рынке первичной реализации минеральных азотных удобрений.

В частности, АМКУ установил, что участники группы, занимая монопольное положение на рынке в 2014-2017 годах, злоупотребляли им.

В том числе, группа указанных предприятий проводила к перепродаже газа внутри группы, что могло привести к завышению цены удобрений в 2014-2015 годах. Кроме того заводы Фирташа остановили производство удобрений в марте 2017 года, хотя ООО "НФ Трейдинг Украина" получило предоплату за них.

В свою очередь в Group DF Дмитрия Фирташа обвинения отрицают.

Ранее Антимонопольный комитет Украины признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений.

Активы азотной химии Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).

В 2017 году у "НФ Трейдинг Украина", торговой компании осуществляющей поставки продукции Ostchem, была задолженности в размере 1,8 млрд грн. По состоянию на июль 2019 года она сократилась до 400 млн грн.

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