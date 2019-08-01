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01.08.19 14:26

Основатель Amazon продал акции компании на $1,8 миллиарда

Глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc Джефф Безос продал почти 1 млн акций своей компании на общую сумму $1,84 млрд.

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Об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По подсчетам Forbes, это крупнейшая продажа акций Amazon в долларовом эквиваленте для Безоса.

Год назад Безос стал самым богатым человеком мира, его состояние превысило $150 млрд. После развода с женой в январе его состояние сократилось, но он по-прежнему удерживает первую строчку в списке миллиардеров мира, составленном Bloomberg, с показателем $117 млрд.

Акции Amazon дорожают на 0,6% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 24%, до $923 млрд.

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