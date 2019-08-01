"Ощадбанк" отсудил акции пяти заводов "АвтоКрАЗа" Жеваго

Соответствующее решение Северный апелляционный хозяйственный суд принял 22 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Определенный судом способ реализации акций - путем продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Хозсуд Киева открыл производство по делу о банкротстве ПАО "АвтоКрАЗ". Суд также признал денежные требования "Ощадбанка" на 555,7 млн грн и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В марте 2019 года Хозсуд Киева в рамках указанного дела также принял к рассмотрению заявление "Ощадбанка" о признании кредитором должника на сумму 2,73 млрд грн.

В рамках дела о банкротстве ПАО "АвтоКрАЗ" о своих требованиях также заявили ликвидатор банка "Финансы и кредит" (5,13 млрд грн), ликвидатор "Дельта Банка" (1,36 млрд грн), "Проминвестбанк" (1,95 млрд грн) и "Укрэксимбанк" (6,8 млн грн).

Кроме того, о своих требованиях к ПАО "АвтоКрАЗ" заявили в т.ч. ряд компаний, которые, как и должника, связывают с Константином Жеваго.

Речь идет в том числе о ООО "Торговый дом "АвтоКрАЗ" (538,7 млн грн), ЗАО "Внешнеторговая фирма "КрАЗ" (48,5 млн грн), ЧАО "Токмакский кузнечно-штамповочный завод" (320,2 млн грн), ПАО "Киевмедпрепарат" (135,4 млн грн), ПАО "Галичфарм" (10,4 млн грн), ООО "Химические технологии" (246,3 млн грн), ЧАО "Кременчугмясо" (51 млн грн), ООО "Восток-руда" (139 млн грн) и др.

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Согласно госреестру судебных решений, "Ощадбанк" еще в 2016 году обратился в хозсуд Полтавской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве "АВтоКрАЗа" (тогда – ПАО) в связи с невозможностью должника погасить долг.

Однако тогда хозсуд отказал в возбуждении дела, но это определение было отменено Харьковским апелляционным хозсудом в августе 2016 года.

Затем дело было передано в хозсуд Киева и судебные разбирательства продолжились.

"АвтоКрАЗ" – известный на мировом рынке украинский производитель грузовой техники, выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ", в том числе, в интересах ВСУ.

Компания входит в финансово-промышленную группу бизнесмена Константина Жеваго.

В 2017 году завод сократил чистый доход на 15% к 2016 году – до 1,05 млрд грн, чистый убыток сократился в 2,1 раза – до 89,73 млн грн.

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