Шебелинский завод "Укргаздобычи" увеличил производство бензина на 37%

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе в июне переработка сырья на ГПЗ составила 40,3 тыс. тонн, что на 6,1% (на 2,6 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

При этом завод за шесть месяцев увеличил производство бензина на 37,3% (на 21,8 тыс. тонн) – до 80,3 тыс. тонн, дизтоплива – на 5,4% (на 2,3 тыс. тонн), до 45,2 тыс. тонн, мазута – на 27,2% (на 3,7 тыс. тонн), до 17,3 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ за шесть месяцев текущего года составила 49,4% против 45,9% в январе-июне 2018 года.

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Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2018 году сократил переработку газоконденсата на 8%(39,5 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 454 тыс. тонн.

В том числе в 2018 году завод снизил производство бензина на 2,4% (3,2 тыс. тонн) – до 130,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 12,6% (12,3 тыс. тонн), до 85,1 тыс. тонн, мазута – на 7,9% (2,7 тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

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