Профицит сводного платежного баланса за полгода вырос в 2,5 раза, – НБУ

Об этом свидетельствуют материалы Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В том числе в июне профицит сводного платежного баланса составил $1,2 млрд, тогда как в аналогичном месяце 2018 года он составлял всего $23 млн.

При этом профицит финансового счета в первом полугодии составил $968 млн (в том числе в июне – $1,64 млрд, за 6 месяцев 2018 года – $961 млн), а дефицит счета текущих операций – $221 млн (в том числе в июне – $432 млн, за 6 месяцев 2018 года – $652 млн).

Как отмечает НБУ, в июне сформировался дефицит счета текущих операций ($0,4 млрд) прежде всего из-за расширения дефицита торговли товарами. Последнее обусловлено временным снижением экспорта товаров, тогда как импорт, несмотря на замедление, и дальше рос, поддерживаемый устойчивым потребительским спросом.

Так, экспорт товаров в июне уменьшился на 5,6% год к году, в значительной степени из-за временных факторов. В частности, ремонты на отдельных металлургических заводах привели к сокращению объемов поставок черных металлов, а сокращение запасов обусловило замедление стоимостных объемов экспорта руды. В июне также существенно замедлился рост экспорта продовольственных товаров.

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На замедление роста импорта товаров (до 6,6% г/г) прежде всего повлияло сокращение импорта энергоносителей. В то же время рост импорта продукции машиностроения ускорился прежде всего за счет закупок ТВЭЛов, которые являются неритмичными течение года. Также высокими темпами продолжал расти импорт легковых автомобилей.

НБУ отмечает, что в июне, как и ожидалось, возобновился приток капитала по финансовому счету ($1,6 млрд). Как и в предыдущие периоды (за исключением мая), поступления были преимущественно обеспечено привлечение государственного сектора, а именно размещением долгосрочных еврооблигаций правительства и последующим притоком инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ. Частный сектор сохранял отток капитала.

Приток капитала по финансовому счету существенно превысил дефицит текущего счета, благодаря чему платежный баланс был сведен со значительным профицитом ($1,2 млрд). Это позволило увеличить международные резервы до $20,6 млрд.

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