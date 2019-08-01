По просьбе Зеленского в Чернобыльскую зону запустят речные маршруты для туристов

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, в разработке маршрутов были задействованы специалисты Чернобыльского заповедника, ГСП "Экоцентр" и ГП "ЦОТИЗ". Они были разработаны в рамках выполнения указа президента №512/2019 "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

"Развитие новых форм посещения Зоны отчуждения было инициировано туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие 5 лет почти в 10 раз. Кроме того, водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону Зоны отчуждения – ее природу", – сказано в сообщении.

В госагентстве уверяют, что все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей.

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Как сообщалось, 10 июля президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

Документ предусматривает, в частности, разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

Кроме того, согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в частности водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют. Также будут отменены необоснованные ограничения и запреты, например для видеосъемки.

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