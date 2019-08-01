Детективы НАБУ проводят обыски в центральном офисе "Украэроруха" (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия, передает БизнесЦензор.

"Сегодня в нашем главном офисе проводят обыск детективы НАБУ на основании постановления Соломенского районного суда Киева в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного Кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением", – сказано в сообщении.

И.о. главы "Украэроруха" Александр Доценко заверил, что руководство госкомпании со своей стороны полностью сотрудничает с работниками НАБУ и готово содействовать в проведении необходимых мероприятий.

Доценко уточнил, что обыск связан с делом о потере при прежнем руководстве средств госкомпании при банкротстве "Платинум Банка".

В свою очередь в пресс-службе НАБУ подтвердили проведение обысков в "Украэрорухе", уточнив, что следственные действия также проводятся по месту жительства должностных лиц госпредприятия.

"Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэрорух", которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО "Платинум Банк", признанного неплатежеспособным. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2017 года", – сообщили в НАБУ.

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Как сообщалось, к началу 2017 года на счетах в "Платинум Банке" "Украэрорух" хранил 405 млн грн

В момент признания банка неплатежеспособным, 10 января 2017 года, владельцами существенного участия в банке были одесский бизнесмен Борис Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой.

После отнесения ПАО "Платинум Банк" Национальным банком Украины к категории неплатежеспособных, с января 2017 года проводятся следственные действия по уголовным производствам относительно взаимоотношений "Украэроруха" и указанного банка, где была размещена часть средств предприятия.

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