"Приватбанк" сократил портфель депозитов на 8 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Активы национализированного банка на 1 июля составили 278,8 млрд грн (по сравнению с 278 млрд грн на начало года).

При этом кредитный портфель вырос до 296,1 млрд грн с 291,9 млрд грн на начало года, прежде всего, за счет наращивания займов для физлиц по кредитным картам.

В то же время портфель ОВГЗ за полгода сократился до 162,8 млрд грн со 179 млрд грн на 1 января.

Депозитный портфель банка сократился до 222,8 млрд грн с 231,1 млрд грн на начало года.

Долг перед НБУ по рефинансированию на 1 июля составил 11,25 млрд грн, увеличившись в июне за счет привлечения банком у регулятора краткосрочного займа на 2,5 млрд грн, тогда как долгосрочная задолженность н с начала года уменьшилась на 1,1 млрд грн.

Как сообщалось, согласно годовой отчетности "Приватбанка", подтвержденной аудиторской компанией E&Y, его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,8 млрд грн.

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