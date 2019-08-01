Россия начала тестировать работу изолированного интернета

Как пишут Известия, информация во время испытаний передавалась по локальной беспроводной сети со скоростью 300 мбит в секунду между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тыс. км, передает БизнесЦензор.

Все передаваемые данные были зашифрованы при помощи мобильных комплексов "Никель".

В Минобороны РФ заявили, что в перспективе такие линии связи позволят передавать практически любой объем информации по всей территории страны.

Как напоминает издание, что Минобороны РФ в 2019 году приступило к созданию суверенного интернета - мультисервисной транспортной сети связи (МТСС). Предполагается, что она будет функционировать благодаря оптоволоконному кабелю, который российские военные проложат через Арктику. Также для МТСС хотят разработать собственный поисковик. Полностью работы планируется завершить через два года.

Как сообщалось, в мае президент России Владимир Путин подписал закон "о безопасной и устойчивой работе рунета", который предусматривает создание возможности изолированной работы сети на территории страны.

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