ГФС сообщила о рассылке плательщикам зараженных вирусами электронных писем

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает БизнесЦензор.

"В последние дни зафиксирован рост количества обращений налогоплательщиков по получению электронных писем от имени ГФС о наличии налогового долга, совершение административного нарушения, нарушения налогового законодательства и тому подобное. Такие письма содержат вложения, открытие которых приводит к загрузке вирусного файла. Учитывая это сообщаем, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службе", – сказано в сообщении.

В фискальном ведомстве призывают налогоплательщиков внимательно изучать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность.

В ГФС подчеркивают, что для переписки и обмена информацией с органами государственной власти, юридическими или физическими лицами, организациями иностранных государств и другими предприятиями Фискальная служба использует исключительно электронные почтовые ящики, зарегистрированные на почтовом сервере в домене sfs.gov.ua.

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