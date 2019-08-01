Представитель Зеленского анонсировал новый Кабмин в первые дни работы Рады

Об этом представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил в эфире канала "1+1", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все будет очень быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден", – сказал Герус.

По словам представителя президента, парламент проведет первое заседание в "первых числах сентября".

"У нас времени немного. Нужны в стране быстрые изменения, чтобы общество чувствовало позитивный эффект от реформ, которые нужно быстро проводить", – отметил представитель президента.

Как сообщалось, ранее Герус заявлял, что монокоалиция президентской партии "Слуга народа", победившей на парламенских выборах, способна самостоятельно сформировать Кабмин и заберет все министерские кресла.

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