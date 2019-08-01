В Днепре с начала года проверили более 8 тысяч счетчиков газа

Как сообщает пресс-служба компании, процедура проверки проводится совместно с представителями ГП "Днепрстандартметрология", передает БизнесЦензор.

Для выполнения плановой поверки бытовых счетчиков в АО "Днепрогаз" работает специализированный сервисный центр. По результатам его работы с начала года из более чем 8100 счетчиков 35% приборов государственный поверенный признал непригодными для дальнейшего использования из-за несоответствия измерительным характеристикам.

"Счетчик представляет собой сложный механизм. Во время длительной эксплуатации его детали могут изнашиваться, и, как следствие, прибор может давать неточные показания. К некорректной работе счетчика может привести как внешнее вмешательство, так и ненадлежащие условия эксплуатации", – пояснил главный метролог "Днепрогаза" Эдуард Слуцкий.

Среди основных причин, по которым счетчики газа считаются непригодными к дальнейшему использованию – изношенность механизмов за время его эксплуатации, самовольные попытки вмешательства в заводскую конструкцию прибора с целью доступа к счетного механизма и изменения показаний. Так, в течение года специалисты компании зафиксировали 125 фактов вмешательств в работу бытовых газовых счетчиков.

В компании также сообщили, что в течение года в Днепре было заменено около 1 700 непригодных счетчиков, 340 из которых были отремонтированы в условиях заводов-изготовителей.

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В целом в 2019 году на территории лицензионной деятельности "Днепрогаза" поверке подлежат более 20 700 счетчиков. Однако, как отмечают в компании, объем финансирования замены приборов учета, заложенный НКРЭКУ в тариф на распределение природного газа, составляет лишь 685 тыс. грн, что составляет около 27% от общей потребности.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Днепрогаз" является распределение природного газа для жителей города Днепра и Днепровского района. Система газоснабжения Днепра – это около 5,5 тыс. км распределительных газопроводов. Ежегодно предприятие транспортирует около 800 млн кубометров газа для 400 тыс. бытовых потребителей, 3,7 тыс. промышленных предприятий и других субъектов хозяйствования.

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