Государственные шахты в Торецке отключили от электроэнергии, – Герус

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вчера в 13:00 на шахтах ГП "Торецькугля" отключена электроэнергия, в частности отключены турбокомпрессоры и клетевые подъемы, что делает невозможным добычу угля", – сообщил Герус, отметив, что на предприятии работает 2 708 человек.

Представитель президента отметил, что стоимость электроэнергии на этом предприятии занимает 40% от всех производственных затрат.

"С "реформой" тариф на электроэнергию в июле вырос на 32% (с 2,83 грн за кВт-час до 3,73 грн за кВт-ч). Полное бездействие и отсутствие интереса к решению проблемы демонстрирует министерство энергетики. Главное, что "реформу" энергорынка сделали, тарифы резко выросли и теперь некоторые монополии зарабатывают больше", – заявил Герус.

Читайте также: За два дня работы нового рынка цены на электроэнергию для промышленности выросли на 22%

Как сообщалось, ранее глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена электрической энергии, сложившаяся для промышленных потребителей в условиях нового оптового рынка (на всех его сегментах), по итогам первых десяти дней работы новой модели выросла на 30% по сравнению с оптовой рыночной ценой в июне.

Напомниим, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынкок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), рынок вспомогательных услуг.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram