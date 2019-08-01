Нацбанк скупил на межбанке $170 миллионов за день

Об этом сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом представитель регулятора подчеркнул, что Нацбанк и впредь будет сглаживать резкие курсовые колебания, но не будет препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни.

"В Украине – плавающий, а не фиксированный курс гривни. У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн/$ или не дать гривне ослабнуть более 30 грн/$. То есть, в этом и есть суть политики плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения", – сказал Пономаренко.

Глава департамента НБУ напомнил, что во время проведения операций на межбанковском валютном рынке НБУ продолжает придерживаться стратегии валютных интервенций на 2016-2020 годы, которые не влияют на направление движения курса гривни, определенное фундаментальными экономическими факторами.

Пономаренко указал, что курс гривни укрепляется под воздействием рыночных факторов. Прежде всего, это рост интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, благоприятная ситуация на внешних рынках для украинского экспорта, а также относительно низкие темпы импорта и репатриации дивидендов.

Такая благоприятная ситуация на валютном рынке в течение большей части этого года дает НБУ возможность пополнять международные резервы.

"Формирование такой "подушки безопасности" будет важным фактором сглаживания значительных курсовых колебаний в будущие периоды, а также успешного прохождения периода пиковых выплат по внешнему долгу Украины в течение 2019-2021 годов", – отметил Пономаренко, указав, что с начала года НБУ уже выкупил с рынка более $2,5 млрд.

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Как сообщалось, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Национальному банку целесообразно увеличить покупку валюты на межбанке для сдерживания укрепления курса гривни.

"Такое усиление курса уже не только на исполнение бюджета влияет, но и на украинских производителей, экспортирующих продукцию, и снижает их конкурентоспособность на внешних рынках. Соответственно меньший, чем мог быть, рост экспорта, в свою очередь влияет и на текущий счет и на рост ВВП в целом", – указала глава Минфина.

Накануне доллар на межбанке впервые за три года упал ниже отметки 25 грн/$.

С начала года курс гривни укрепился почти на 10%, в том числе за последнюю декаду – почти на 4%.

При этом, по последним обнародованным данным, Национальный банк в период с 22 по 26 июля купил на межбанковском валютном рынке $261,2 млн, что в 6,5 раза больше, чем неделей ранее.

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