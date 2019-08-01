Федеральная резервная система США снизила базовую ставку впервые за 10 лет

Председатель ФРС Джером Пауэлл указал среди причин такого решения слабость мировой экономики, напряженность в глобальной торговле и низкую инфляцию в США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

ФРС снизила диапазон ключевой ставки на четверть пункта до 2,00-2,25%, как и ожидали финансовые рынки.

Пауэлл отметил, что не рассматривает решение американского центробанка как начало длительного цикла снижения стоимости заемных средств.

ФРС сообщила, что будет "продолжать следить" за тем, как поступающая информация будет влиять на экономику, добавив, что "будет действовать надлежащим образом для поддержания" экономического роста в США.

Против снижения ставки выступили президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен и президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, которые высказались за сохранение уровня ставок.

Оба выразили сомнения в отношении снижения ставок в условиях текущего экономического роста, уровня безработицы, находящегося почти у 50-летнего минимума, и уверенных расходов домашних хозяйств.

По мнению ФРС, снижение ставки должно помочь вернуть инфляцию к ориентиру 2%, но неопределенность в отношении этого прогноза сохраняется. Устойчивый рост экономической активности и сильный рынок труда также станут наиболее вероятными результатами сегодняшнего решения, считает центробанк.

ФРС также сообщила, что завершит сокращение своих вложений в облигации, оценивающихся в $3,6 триллиона, с 1 августа, на два месяца раньше запланированного срока.

Американские акции падали после заявления ФРС и во время пресс-конференции Пауэлла. Индекс S&P 500 снизился на 0,8%. Доходность двухлетних нот, прокси для ключевой ставки ФРС, выросла до 1,88%.

До заявлений Пауэлла индекс S&P 500 вырос примерно на 3% с 19 июня, когда ФРС впервые подала сигнал о снижении ставки, обязавшись "действовать соответствующим образом для поддержания расширения (экономики)".

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