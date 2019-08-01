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01.08.19 10:01

Суд приостановил принудительную продажу акций "Проминвестбанка", – российский ВЭБ

Печерский районный суд Киева предписал приостановить принудительную продажу акций ПАО "Проминвестбанк" (ПИБ).

проминвестбанк

Об этом сообщила российская госкорпорация ВЭБ, дочерней структурой которого является "Проминвестбанк", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ранее исполнительная служба арестовала акции "Проминвестбанка", после чего на 28 августа был назначен аукцион по их продаже на бирже ПФТС со стартовой ценой 532,1 млн грн (около $20,9 млн).

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций "Проминвестбанка". Став собственником "Проминвестбанка" в 2008 году, он оценивает свои инвестиции в его развитие в $2,7 млрд.

Интерес к покупке активов уже выразили несколько компаний – это ООО "ФК "Женева" и "Европейское ощадне товариство", связанные с инвестиционным бутиком Investohills экс-главы украинского "Альфа-банка" Андрея Волкова, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" киевлянина Александра Зиновьева.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая "Проминвестбанк", в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму, о признании и исполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество.

До этого сообщалось, что ВЭБ безуспешно пытался продать украинскую "дочку", которая попала под украинские санкции в марте 2017 года.

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