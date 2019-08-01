Суд приостановил принудительную продажу акций "Проминвестбанка", – российский ВЭБ

Об этом сообщила российская госкорпорация ВЭБ, дочерней структурой которого является "Проминвестбанк", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ранее исполнительная служба арестовала акции "Проминвестбанка", после чего на 28 августа был назначен аукцион по их продаже на бирже ПФТС со стартовой ценой 532,1 млн грн (около $20,9 млн).

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций "Проминвестбанка". Став собственником "Проминвестбанка" в 2008 году, он оценивает свои инвестиции в его развитие в $2,7 млрд.

Интерес к покупке активов уже выразили несколько компаний – это ООО "ФК "Женева" и "Европейское ощадне товариство", связанные с инвестиционным бутиком Investohills экс-главы украинского "Альфа-банка" Андрея Волкова, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" киевлянина Александра Зиновьева.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая "Проминвестбанк", в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму, о признании и исполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество.

До этого сообщалось, что ВЭБ безуспешно пытался продать украинскую "дочку", которая попала под украинские санкции в марте 2017 года.

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