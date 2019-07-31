В Киеве установили 2,5 тысячи мусорных контейнеров для пластика, стекла и бумаги. ВИДЕО

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"То есть около трети домов Киева уже сортируют и разделяют мусор. И мы будем расширять эту сеть. Убежден – киевляне поддержат нас и будут добросовестно бросать пластик к пластику, стекло к стеклу, бумага к бумаге", – сказал Пантелеев.

Все перевозчики, которые сегодня работают с муниципалитетом, с коммунальным предприятием "Киевкоммунсервис", поддержали идею внедрения раздельного сбора. Это ЧАО "Киевспецтранс", ООО "Альфатер Киев", ООО "Селтик", ООО "Крамар-Эко", ООО "Фирма "Володар-Роз", ООО "Спецкоммунтехника".

"На первом этапе мы как муниципалитет способствуем и помогаем запустить этот проект. Ведь ходит миф, что сортировка и переработка мусора – это чрезвычайно прибыльное дело. Однако на практике видим: эта работа – на грани рентабельности. И мы пригласили сюда перевозчиков, в частности, представителей международных компаний, работающих в Киеве, чтобы они рассказали о реальном положении дел в вопросе переработки мусора. Город в пределах полномочий содействует и помогает предприятиям, которые внедряют этот проект и помогают нам воплощать в жизнь европейские стандарты", – объяснил заместитель председателя КГГА.

Как отметил Пантелеев, благодаря раздельному сбору город сможет реально уменьшить количество мусора, идущего на захоронение на полигоны. Европа фактически отказалась от этого опасного метода утилизации, который негативно влияет на окружающую среду. Благодаря установленным контейнерам ежемесячно можно завозить на 3 тыс. кубометров пластика, стекла и бумаги меньше.

Заместитель главы КГГА заявил, что на законодательном уровне необходимо отменить налог на добавленную стоимость на вторичное сырье, увеличить налог на захоронения, передать экологический налог на уровень местных общин, где расположены объекты обращения с отходами, предусмотреть финансовую ответственность производителей товаров в таре упаковке, возможность гарантий инвесторам по переработке мусора от муниципалитетов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram