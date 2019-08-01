БизнесЦензор

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01.08.19 09:20

Глава Минфина призвала Нацбанк сдержать укрепление курса гривни

Национальному банку Украины (НБУ) целесообразно увеличить покупку валюты на межбанке для сдерживания укрепления курса гривни.

Глава Минфина призвала Нацбанк сдержать укрепление курса гривни

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова написала в сети Facebook, поддержав аналогичное мнение члена набсовета "Приватбанка" Романа Сульжика.

Сульжик заявил, что укрепление гривни должно было быть остановлено Национальным банком Украины (НБУ) на уровне 26-27 грн/$, поскольку недооцененная гривня является ценным ресурсом, который можно использовать для снижения ставок и увеличения валютных резервов, отмены всех административных ограничений и введения полной свободы движения капитала в стране.

"Минфин об этом говорит уже несколько месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем", – написала в свою очередь Маркарова.

Глава Минфина указала, что министерство может только координировать свою позицию с НБУ, который проводит независимую политику.

"С 27 мая после открытия Clerstream был понятен спрос нерезидентов (на облигации внутреннего займа, – ред.) и результаты аукционов. Это вопросы, которые запланированы. И количество валюты известно. Если ее выкупать в резервы, будет win-win: и резервы увеличатся и курсовые колебания сгладятся. Однако здесь Минфин не имеет никакого влияния на независимую политику НБУ", – подчеркнула Маркарова.

Министр добавила, что укрепление курса гривни выше заложенных в утвержденном госбюджете значений приводит к его недовыполнению из-за меньших таможенных платежей.

"А сейчас, летом, такое усиление курса уже не только на исполнение бюджета влияет, но и на украинских производителей, экспортирующих продукцию, и снижает их конкурентоспособность на внешних рынках. Соответственно меньший, чем мог быть, рост экспорта, в свою очередь влияет и на текущий счет и на рост ВВП в целом", – указала глава Минфина.

Как сообщалось, накануне доллар на межбанке впервые за три года упал ниже отметки 25 грн/$.

С начала года курс гривни укрепился почти на 10%, в том числе за последнюю декаду – почти на 4%.

При этом, по последним обнародованным данным, Национальный банк в период с 22 по 26 июля купил на межбанковском валютном рынке $261,2 млн, что в 6,5 раза больше, чем неделей ранее.

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