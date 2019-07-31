Центры обслуживания клиентов "Житомиргаза" получили 163 тысячи обращений

Как сообщает пресс-служба компании, в среднем один центр обслуживает 500 потребителей в день, передает БизнесЦензор.

Более 80% обращений касаются разъяснений по лицевому счету, консультаций по оплате за газ и передачи показаний счетчика. В частности, специалисты Центра предоставили более 186 тысяч консультаций и приняли около тысячи письменных обращений.

"В Центры обслуживания клиентов ежедневно обращается около 520 потребителей природного газа. Только в Житомире средний показатель зарегистрированных клиентов в "электронной очереди" достигает 650 в день. В центрах обслуживания каждый клиент имеет возможность оперативно получить консультацию и весь спектр услуг, касающихся газоснабжения. В ЦОК также обращаются потребители с просьбой зарегистрировать их в "Личном кабинете", среди которых и люди почтенного возраста", – отметил начальник управления клиентского сервиса Сергей Пикуль.

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В компании отмечают, что Центр обслуживания клиентов не имеет аналогов среди энергетических компаний Житомирской области. Залы центра обслуживания оборудованы системой "электронной очереди", которая минимизирует время ожидания потребителя. О том, как пользоваться новой системой подсказывает администратор, который постоянно находится в зале.

"Специалисты центра обеспечивают комплексное обслуживание клиентов, предоставляют полный перечень услуг компании – от информации по лицевому счету в оформлением документов для отключения (подключения) газового оборудования или его ремонта", – отмечается в сообщении.

Также клиенты компании могут получить консультацию по созданию "Личного кабинета" на сайте 104.ua, с помощью которого потребитель может контролировать свой счет за газ, осуществлять онлайн оплату, заказывать услуги и первым узнавать о новостях газовых компаний.

На сегодня в личном кабинете зарегистрировано 94,6 тысяч потребителей Житомирской области, за год количество пользователей выросло на треть.

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