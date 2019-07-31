БизнесЦензор

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31.07.19 18:14

Официальный курс гривни достиг отметки 25 грн/$

Национальный банк установил на четверг, 1 августа, курс гривни на уровне 25,0208 грн/$, укрепив его еще на 6 копеек.

Официальный курс гривни достиг отметки 25 грн/$

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, последний раз курс гривни превышал этот уровень в августе 2016 года.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась также на 8 копеек – до 27,90 грн за евро, что является минимальным значением с августа 2016 года.

В то же время по данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду незначительно снизился – до 25,115 грн/$ с 25,035 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,095 -25,135 грн/$.

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