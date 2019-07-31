Обновление Google Chrome может лишить платные сайты заработка

Об этом сообщает WhatsNewInPublishing, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Пользователи в режиме инкогнито теперь могут получить неограниченный доступ к материалам сайтов, ограничивающих число доступных статей без подписки.

По подсчетам аналитиков, это скажется на трети новостных изданий с платным доступом к контенту. Предполагается, что теперь СМИ придется пересмотреть свою монетизацию.

Новое обновление по умолчанию будет блокировать Flash-элементы на сайтах. Разработчики сайтов также смогут автоматически включать темную тему для своих пользователей, которые используют ее в обновленном Chrome.

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